Жуков: Расширение программы фехтования на ОИ позволяет рассчитывать еще на две медали

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«Для российского фехтования это очень здорово, это шанс еще на две медали, — считает глава ОКР. — Особенно если учитывать результат наших фехтовальщиков на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, где они завоевали четыре золота».