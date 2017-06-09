Жуков: Расширение программы фехтования на ОИ позволяет рассчитывать еще на две медали
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Включение в программу Олимпийских игр в Токио 2020 года двух дисциплин — турниров среди мужских команд рапиристов и женских в шпаге — увеличивает шансы российских спортсменов на награды. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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«Для российского фехтования это очень здорово, это шанс еще на две медали, — считает глава ОКР. — Особенно если учитывать результат наших фехтовальщиков на Играх-2016 в
На Играх в
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