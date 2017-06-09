Жуков: Россияне имеют неплохие шансы на медали в новых дисциплинах в программе ОИ-2020

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В пятницу 9 июня решением МОК в программу Игр в Токио вошло 16 новых дисциплин.

«Сегодня МОК принял ряд важных решений о включении новых дисциплин в виды, представленные в программе летней Олимпиады. Решение принимались согласно двум направлениям, первое связано с уравнением количества женщин и мужчин в Играх, в связи с чем появились дополнительные женские дисциплины, смешанные соревнования. Второе направление связано с развитием популярных видов среди молодежи. Могу сказать, что у наших спортсменов неплохие шансы на медали в этих дисциплинах», — сказал Жуков.

Жуков привел в пример баскетбол 3×3. «Для нас это очень хорошее решение — наши команды, и мужская и женская выступают очень неплохо, они были победителями Европейских игр в Баку, неплохо выступали на чемпионате мира. Молодежный и динамичный вид спорта», — отметил глава ОКР.

Хорошие шансы у россиян, по мнению Жукова, в смешанном турнире по стрельбе из лука, дзюдо, парусном спорте, женском боксе, смешанной эстафете по плаванию и смешанной эстафете в легкой атлетике.