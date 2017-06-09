Франция продолжит бороться за право провести Олимпиаду в Париже именно в 2024 году

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«Париж-2024″ приветствует решение исполкома МОК (Международный олимпийский комитет) о пересмотре процесса утверждения кандидатур и проведении внеочередной сессии МОК в июле в Лозанне. Мы полагаем, что МОК действует в лучших интересах олимпийского движения и Олимпийских игр, принимая эти меры», — говорится в заявлении комитета.

Ни разу не упоминая в тексте 2028 год, французская спортивная инстанция подтверждает стремление и далее добиваться права провести у себя Олимпиаду в 2024 году. «Основываясь на этом видении, мы продолжаем напряженно трудиться, чтобы завоевать поддержку членов МОК и спортивной семьи для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году в Париже», — указали в комитете «Париж-2024».

Ранее в пятницу исполком МОК по итогам заседания в Лозанне принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад — 2024 и 2028 годов. Как сообщил на пресс-конференции глава МОК Томас Бах, этот вопрос будет выставлен на голосование на внеочередной сессии комитета 11 и 12 июля.