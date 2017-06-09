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https://sport.mail.ru/news/olympics/30034607/
9 июня 2017, 21:19 | Олимпизм | ТАСС

Франция продолжит бороться за право провести Олимпиаду в Париже именно в 2024 году

ПАРИЖ, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция приветствует решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об одновременном проведении выборов столиц сразу двух летних Олимпиад — 2024 и 2028 годов, но будет далее бороться за право проведения игр в Париже именно в 2024 году. Об этом говорится в заявлении национального заявочного комитета «Париж-2024».

Ранее в пятницу исполком МОК по итогам заседания в Лозанне принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад — 2024 и 2028 годов. Увеличить
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«Париж-2024″ приветствует решение исполкома МОК (Международный олимпийский комитет) о пересмотре процесса утверждения кандидатур и проведении внеочередной сессии МОК в июле в Лозанне. Мы полагаем, что МОК действует в лучших интересах олимпийского движения и Олимпийских игр, принимая эти меры», — говорится в заявлении комитета.

Ни разу не упоминая в тексте 2028 год, французская спортивная инстанция подтверждает стремление и далее добиваться права провести у себя Олимпиаду в 2024 году. «Основываясь на этом видении, мы продолжаем напряженно трудиться, чтобы завоевать поддержку членов МОК и спортивной семьи для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году в Париже», — указали в комитете «Париж-2024».

Ранее в пятницу исполком МОК по итогам заседания в Лозанне принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад — 2024 и 2028 годов. Как сообщил на пресс-конференции глава МОК Томас Бах, этот вопрос будет выставлен на голосование на внеочередной сессии комитета 11 и 12 июля.

Предполагается, что соревнования должны быть распределены между Парижем и Лос-Анджелесом, которые остались единственными претендентами на проведение летних Игр 2024 года. В числе городов, которые хотели принять Олимпиаду, изначально также были Гамбург, Будапешт и Рим, однако заявки национальных комитетов не получили поддержку со стороны населения. Одновременный выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов может пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.
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