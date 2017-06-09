МОК предложил сократить период выбора столицы зимних Игр до одного года
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на основании доклада рабочей группы предложил сократить период выбора столицы зимних Олимпийских игр до одного года, поскольку это избавит кандидатов от лишних расходов. Об этом на
пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.
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В пятницу состоялся исполком организации в Лозанне.
«Процесс подачи заявок
Зимняя Олимпиада в 2018 году пройдет в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году — в Пекине.
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