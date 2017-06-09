МОК предложил сократить период выбора столицы зимних Игр до одного года

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В пятницу состоялся исполком организации в Лозанне.

«Процесс подачи заявок городов-кандидатов на зимние Олимпиады должен быть сокращен до одного года. Это позволит не тратить деньги на консультантов, которые были частью процесса. Процедура должна стать проще, короче и экономически более выгодной», — сказал Бах.

Зимняя Олимпиада в 2018 году пройдет в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году — в Пекине.