МОК включил в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин

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На Олимпиаде в Токио добавятся следующие соревнования: смешанная эстафета в легкой атлетике 4 по 400 метров, смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; смешанные соревнования по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров; соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин, а также соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин и мужской и женский мэдисон в велотреке.

Решение о включении этих дисциплин в программу Олимпийских игр было принято на заседании исполкома МОК, которое прошло в пятницу в швейцарской Лозанне.

Несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих в Рио-де-Жанейро. В частности, в легкой атлетике, квота уменьшилась на 105 мест, в вольной борьбе — на 56, в парусном и стрелковом спорте — на 30.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.