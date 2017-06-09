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https://sport.mail.ru/news/olympics/30034069/
9 июня 2017, 21:24 | Олимпизм | Lenta.Ru

МОК включил в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 15 новых дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 15 новых дисциплин. Решение было принято на заседании исполкома МОК которое прошло в пятницу в швейцарской Лозанне. Несмотря на увеличение количества дисциплин спортсменов на Играх-2020 выступит меньше чем на предыдущих. Увеличить
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На Олимпиаде в Токио добавятся следующие соревнования: смешанная эстафета в легкой атлетике 4 по 400 метров, смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; смешанные соревнования по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров; соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин, а также соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин и мужской и женский мэдисон в велотреке.

Решение о включении этих дисциплин в программу Олимпийских игр было принято на заседании исполкома МОК, которое прошло в пятницу в швейцарской Лозанне.

Несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих в Рио-де-Жанейро. В частности, в легкой атлетике, квота уменьшилась на 105 мест, в вольной борьбе — на 56, в парусном и стрелковом спорте — на 30.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
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