Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30033876/
9 июня 2017, 19:28 | Олимпизм | ТАСС

СМИ: Столицы ОИ-2024 и ОИ-2028 будут одновременно выбраны на сессии МОК в сентябре

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад — 2024 и 2028 годов. Об этом сообщает портал Around the rings.

Заседание исполкома МОК прошло в пятницу в Лозанне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заседание исполкома МОК прошло в пятницу в Лозанне.

Предполагается, что соревнования должны быть распределены между Парижем и Лос-Анджелесом, которые остались единственными претендентами на проведение летних Игр 2024 года. В числе городов, которые хотели принять Олимпиаду, изначально также были Гамбург, Будапешт и Рим, однако заявки национальных комитетов не получили поддержку со стороны населения.

Выборы столицы Игр 2024 и 2028 годов должны пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Колобков: сомнений в положительном решении WADA в отношении фехтовальщиков РФ не было

Гусятников: велосипедисты РФ завоюют больше медалей на ОИ после включения новых видов

Вавринка обыграл Маррея в полуфинале Roland Garros