СМИ: Столицы ОИ-2024 и ОИ-2028 будут одновременно выбраны на сессии МОК в сентябре

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Заседание исполкома МОК прошло в пятницу в Лозанне.

Предполагается, что соревнования должны быть распределены между Парижем и Лос-Анджелесом, которые остались единственными претендентами на проведение летних Игр 2024 года. В числе городов, которые хотели принять Олимпиаду, изначально также были Гамбург, Будапешт и Рим, однако заявки национальных комитетов не получили поддержку со стороны населения.

Выборы столицы Игр 2024 и 2028 годов должны пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.