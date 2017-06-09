СМИ: Столицы ОИ-2024 и ОИ-2028 будут одновременно выбраны на сессии МОК в сентябре
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад — 2024 и 2028 годов. Об этом сообщает портал Around the rings.
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Заседание исполкома МОК прошло в пятницу в Лозанне.
Предполагается, что соревнования должны быть распределены между Парижем и
Выборы столицы Игр 2024 и 2028 годов должны пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.
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