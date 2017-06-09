15 новых дисциплин включены в программу Олимпиады-2020

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Как сообщает официальный сайт МОК, в программу добавлен баскетбол в формате 3Х3, чемпионаты мира по которому проводятся с 2012 года.

Также добавлены некоторые смешанные виды: микст в настольном теннисе, смешанная эстафета 4Х400, смешанные соревнования по стрельбе из лука, смешанная эстафета по триатлону. Кроме того, добавлены женский и мужской мэдисон в велоспорте на треке.