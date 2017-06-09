Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30033313/
9 июня 2017, 18:44 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

15 новых дисциплин включены в программу Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома в Лозанне принял решение о включении в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин.

Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома в Лозанне принял решение о включении в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает официальный сайт МОК, в программу добавлен баскетбол в формате 3Х3, чемпионаты мира по которому проводятся с 2012 года.

Также добавлены некоторые смешанные виды: микст в настольном теннисе, смешанная эстафета 4Х400, смешанные соревнования по стрельбе из лука, смешанная эстафета по триатлону. Кроме того, добавлены женский и мужской мэдисон в велоспорте на треке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

МОК обсудит вопрос одновременного выбора столиц Игр 2024 и 2028 годов

МОК обсудит вопрос одновременного выбора столиц Игр 2024 и 2028 годов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на своем внеочередном заседании рассмотрит вопрос целесообразности выбора столиц сразу двух летних Олимпиад — 2024 и 2028 годов. Предполагается, что соревнования должны быть распределены между Парижем и Лос-Анджелесом, которые остались единственными претендентами на проведение летних Игр.
Еще 7 новостей  Все новости
09 июня

Слуцкий возглавил английский клуб

Из "Спартака" ушел вратарь

Павлюченко снова будет играть за столичный клуб