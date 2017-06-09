МОК обсудит вопрос одновременного выбора столиц Игр 2024 и 2028 годов

Заседание исполкома МОК пройдет 9 июня в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне и продлится один день. На нем будет заслушан доклад рабочей группы, которая изучала вопрос одновременного выбора городов, которые примут Олимпийские игры 2024 и 2028 года. Изначально предполагалось, что исполком обсудит этот вопрос в июле, однако было принято провести его на месяц раньше.

В числе городов, которые хотели принять Олимпийские игры 2024 года, изначально также были немецкий Гамбург и венгерская столица Будапешт, однако заявки национальных комитетов не получили поддержку со стороны населения. В результате заявочную кампанию продолжили только Париж и Лос-Анджелес.

Выборы столицы Игр-2024 должны пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме. Однако не исключено, что в пятницу исполком организации может внести изменение в процедуру голосования и столицы получат сразу две летние Олимпиады. Тогда не сессии будет решено, какой из двух городов примет Игры первым.

Впрочем, не исключен вариант, при котором Лос-Анджелес еще до начала сессии откажется от заявки на проведение летних Игр 2024 года. В этом случае Париж автоматически выиграет кампанию, а в американском городе пройдет следующая летняя Олимпиада.

«Если быть откровенным, то заявка Лос-Анджелеса предусматривала не только проведение Игр в 2024 году, мы никогда не делали заявлений в духе “сейчас или никогда”, — сказал глава заявочного комитета Лос-Анджелеса Кейси Вассерман. — Наша заявка выражает единый многоликий гостеприимный город, мы хотим дать понять Международному олимпийскому комитету и мировой общественности, что не делали основной акцент на себе. В первую очередь, мы сосредоточены на олимпийском движении и мире». При этом французская сторона осторожно относится к подобного рода заявлениям, отмечая, что не является фаворитом в этой гонке.

Реформа кампаний

Еще одним важным вопросом исполкома станет обсуждение новой структуры выбора столиц Олимпиады на проведение Игр, которая должна быть внедрена уже перед началом заявочной кампании зимних олимпийских соревнований, намеченных на 2026 год. Обсуждается вариант, при котором МОК будет сам предлагать тому или иному городу проводить Игры. На эту тему перед исполком выступит еще одна рабочая группа, которая разрабатывала различные варианты реформ заявочных кампаний.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В 2020 году Игры примет Токио, в 2022 году — Пекин, который станет первым городом, который проведет и летние, и зимние олимпийские соревнования. Летнюю Олимпиаду китайская столица принимала в 2008 году.