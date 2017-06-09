МОК обсудит вопрос одновременного выбора столиц Игр 2024 и 2028 годов
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на своем внеочередном заседании рассмотрит вопрос целесообразности выбора столиц сразу двух летних Олимпиад — 2024 и 2028 годов. Предполагается, что соревнования должны быть распределены между Парижем и
Лос-Анджелесом, которые остались единственными претендентами на проведение летних Игр.
Заседание исполкома МОК пройдет 9 июня в
В числе городов, которые хотели принять Олимпийские игры 2024 года, изначально также были немецкий Гамбург и венгерская столица Будапешт, однако заявки национальных комитетов не получили поддержку со стороны населения. В результате заявочную кампанию продолжили только Париж и
Выборы столицы Игр-2024 должны пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме. Однако не исключено, что в пятницу исполком организации может внести изменение в процедуру голосования и столицы получат сразу две летние Олимпиады. Тогда не сессии будет решено, какой из двух городов примет Игры первым.
Впрочем, не исключен вариант, при котором
«Если быть откровенным, то заявка
Реформа кампаний
Еще одним важным вопросом исполкома станет обсуждение новой структуры выбора столиц Олимпиады на проведение Игр, которая должна быть внедрена уже перед началом заявочной кампании зимних олимпийских соревнований, намеченных на 2026 год. Обсуждается вариант, при котором МОК будет сам предлагать тому или иному городу проводить Игры. На эту тему перед исполком выступит еще одна рабочая группа, которая разрабатывала различные варианты реформ заявочных кампаний.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В 2020 году Игры примет Токио, в 2022 году — Пекин, который станет первым городом, который проведет и летние, и зимние олимпийские соревнования. Летнюю Олимпиаду китайская столица принимала в 2008 году.
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