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8 июня 2017, 19:27 | Олимпизм | ТАСС

СМИ: Трое кандидатов подали заявки на участие в выборах президента МПК

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бразилец Эндрю Парсонс, канадец Патрик Джарвис и датчанин Джон Петерссон являются кандидатами на пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает портал Inside the Games.

Ранее стало известно, что нынешний глава организации британец Филип Крэйвен покинет свой пост, выборы нового главы МПК состоятся 8 сентября 2017 года в Абу-Даби в ходе Генеральной ассамблеи организации.
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