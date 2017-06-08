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8 июня 2017, 19:17 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Правительство Австрии поддержало заявку Инсбрука и Тироля на проведение Игр-2026

Австрия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2026 года. Как сообщает официальный сайт НОК Австрии, правительство страны поддержало заявку Инсбрука и Тироля на проведение Игр.

Австрия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2026 года. Увеличить
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