Правительство Австрии поддержало заявку Инсбрука и Тироля на проведение Игр-2026
Австрия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2026 года. Как сообщает официальный сайт НОК Австрии, правительство страны поддержало заявку Инсбрука и Тироля на проведение Игр.
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Ранее швейцарский Сьон изъявлял готовность принять Олимпиаду-2026, хозяин которой будет назван летом 2019 года.
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