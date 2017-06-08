Париж и Лос-Анджелес поделили Олимпиады

Мировое олимпийское движение на пороге исторического момента. Впервые за долгие годы столицы двух летних Олимпиад могут быть названы в один день. Причем кандидатов всего двое — то есть голосование станет беспроигрышным. Представители Парижа готовы претендовать только на Игры 2024 года. А Лос-Анджелес на днях выпустил официальное заявление, которое, в частности, гласит: «Когда вопрос о двойном распределении городов был впервые поднят, мы никогда не говорили, что хотим быть первыми, или “сейчас или никогда”. Это звучит как ультиматум. А мы стремимся быть надежными партнерами». Укол в адрес конкурентов тут, конечно, читается между строк. Как, впрочем, и согласие провести у себя Олимпиаду-2028. Что означает: два города договорились. И чиновникам МОК остается лишь поставить свою подпись. Однако это соглашение грозит обернуться громким и, возможно, губительным для МОК конфликтом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">No better way to start the summer than with a swimming champion! ?<br><br>Thanks to <a href="https://twitter.com/missyfranklin">@missyfranklin</a> for stopping by <a href="https://twitter.com/hashtag/LA2024?src=hash">#LA2024</a> HQ for a special visit! <a href="https://t.co/DfUhUhZiim">pic.twitter.com/DfUhUhZiim</a></p>— LA 2024 (@LA2024) <a href="https://twitter.com/LA2024/status/867516924191584256">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАК УСТРОИТЬ ДВОЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Технически устроить двойное голование на сессии МОК, которая состоится 13 сентября в Лиме, вполне возможно. Если исполком примет такое решение, членам МОК раздадут бланки с названиями двух городов, где напротив каждого останется поставить только год. Проигравших при таком раскладе заведомо не будет. Это важно для всего МОК и лично его президента Томаса Баха — терять ни одного из кандидатов он не хочет.

Заявка Парижа очень красива сама по себе — город хочет принять Олимпиаду спустя ровно сто лет. И хотя вообще-то Игры в Париже проходили трижды — в 1900 и 1924 годах — все это относится к далекой истории. При этом Париж уже сейчас располагает большей частью необходимых для проведения Олимпиады объектов и инфраструктурой мегаполиса. Французы проявляют редкую настойчивость в желании стать олимпийской столицей: совсем недавно поражение в борьбе за право принять зимние Игры-2018 потерпел Анси. Учтите еще, что две подряд летних Олимпиады — в Рио-2016 и Токио-2020 — пройдут за пределами Европы. Большинство членов МОК рады возможности, наконец, организовать Игры на знакомой для себя территории. Там, где вероятность столкнуться с глобальными проблемами минимальна.

У заявки Лос-Анджелеса также есть свои козыри. Главный из них — поддержка американских спонсоров, которую получает МОК. Как ни крути, именно в США есть возможность сделать Олимпиаду прибыльной и успешной. А тут еще представители Лос-Анджелеса приняли решение согласиться даже на 2028-й год, уступив первенство Парижу. Идеальное для всех решение, казалось бы, лежит на поверхности.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">J - 100 avant Lima. Déterminés à célébrer les valeurs de l'olympisme à travers le symbole fort d'un centenaire spectaculaire <a href="https://twitter.com/hashtag/Paris2024?src=hash">#Paris2024</a> <a href="https://t.co/Z2Pdy3SQhz">pic.twitter.com/Z2Pdy3SQhz</a></p>— Jean-Philippe Gatien (@gatienjp) <a href="https://twitter.com/gatienjp/status/871627486576205824">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗАХОЧЕТ ЛИ РОССИЙСКИЙ ГОРОД ВЫСТУПИТЬ В РОЛИ ГЕТЕБОРГА

Но тут встает, пожалуй, ключевая проблема. Согласно регламенту, срок подачи заявок на Игры 2028 года еще даже не начинался. По идее, МОК должен был бы начать процесс отбора потенциальных кандидатов только в следующем году. Еще три года предусмотрено для работы Оценочной комиссии и различных консультаций, и только в 2021 году, то есть за семь лет до Игр, состоялся бы процесс голосования.

На данный момент реальных кандидатов на Игры-2028, кроме Лос-Анджелеса, нет. Но не исключено, что за оставшиеся до выборов четыре года они могли бы появиться. Так, теоретический интерес уже выражали проигрывавшие ранее заявочные комитеты Мадрида и Стамбула, один из австралийских городов, а также — Россия. Президент Владимир Путин в своем недавнем интервью британскому журналисту Дэвиду Миллеру на вопрос, будет ли Москва претендовать на проведение еще одной Олимпиады, заявил:

— В этом контексте я бы предпочел говорить не о Москве, а в целом о России. Помимо столицы, у нас есть целый ряд других городов, способных по своему потенциалу принять в будущем летние Олимпийские игры. Это, конечно, Сочи, но, кроме того, Санкт-Петербург и, возможно, Казань. Мы пока не делаем никаких конкретных заявлений. Но в 2014 году наша страна успешно провела зимнюю Олимпиаду, и я не исключаю возможности того, что Россия может принять участие в подаче заявок на право провести еще одну Олимпиаду.

Теперь шанса попытаться снова стать олимпийской столицей ни у Москвы, ни у Сочи, похоже, не будет. По крайней мере, дата отодвигается за обозримую перспективу — на 15 лет и 2032 год.

История, кстати, знает пример, практически в точности напоминающий нынешнюю ситуацию между Парижем и Лос-Анджелесом. В 2015 году на Совете международной федерации легкой атлетики (ИААФ) в борьбе за право проведения чемпионата мира-2019 заявка американского Юджина буквально несколько голосов уступила столице Катара Дохе. Оба этих города также были важны для ИААФ: Доха проводит этап «Бриллиантовой лиги», а в Юджине расположена штаб-квартира крупнейшего спонсора компании. Тогдашний глава ИААФ Ламин Диак принял решение без голосования отдать проигравшему Юджину право проведения чемпионата мира в 2021 году.