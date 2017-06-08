Париж и Лос-Анджелес поделили Олимпиады
В пятницу на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) может быть принято принципиальное решение о том, что столицы летних Игр 2024 и 2028 годов будут определены в один день и распределены между Парижем и
Лос-Анджелесом.
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Мировое олимпийское движение на пороге исторического момента. Впервые за долгие годы столицы двух летних Олимпиад могут быть названы в один день. Причем кандидатов всего двое — то есть голосование станет беспроигрышным. Представители Парижа готовы претендовать только на Игры 2024 года. А
КАК УСТРОИТЬ ДВОЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Технически устроить двойное голование на сессии МОК, которая состоится 13 сентября в Лиме, вполне возможно. Если исполком примет такое решение, членам МОК раздадут бланки с названиями двух городов, где напротив каждого останется поставить только год. Проигравших при таком раскладе заведомо не будет. Это важно для всего МОК и лично его президента Томаса Баха — терять ни одного из кандидатов он не хочет.
Заявка Парижа очень красива сама по себе — город хочет принять Олимпиаду спустя ровно сто лет. И хотя
У заявки
ЗАХОЧЕТ ЛИ РОССИЙСКИЙ ГОРОД ВЫСТУПИТЬ В РОЛИ ГЕТЕБОРГА
Но тут встает, пожалуй, ключевая проблема. Согласно регламенту, срок подачи заявок на Игры 2028 года еще даже не начинался. По идее, МОК должен был бы начать процесс отбора потенциальных кандидатов только в следующем году. Еще три года предусмотрено для работы Оценочной комиссии и различных консультаций, и только в 2021 году, то есть за семь лет до Игр, состоялся бы процесс голосования.
На данный момент реальных кандидатов на Игры-2028, кроме
— В этом контексте я бы предпочел говорить не о Москве, а в целом о России. Помимо столицы, у нас есть целый ряд других городов, способных по своему потенциалу принять в будущем летние Олимпийские игры. Это, конечно, Сочи, но, кроме того,
Теперь шанса попытаться снова стать олимпийской столицей ни у Москвы, ни у Сочи, похоже, не будет. По крайней мере, дата отодвигается за обозримую перспективу — на 15 лет и 2032 год.
История, кстати, знает пример, практически в точности напоминающий нынешнюю ситуацию между Парижем и
Тут же на первый план вышли представители шведского города Гетеборг, которые, оказывается, также собирались претендовать на 2021-й год, но не успели. Результат мы знаем: Ламин Диак до сих пор находится под следствием французской полиции по обвинению в коррупции, хотя чемпионат мира у Юджина пока не отобрали и уже вряд ли это сделают. У МОК в деле Парижа и
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