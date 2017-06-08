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https://sport.mail.ru/news/olympics/30020844/
8 июня 2017, 17:49 | Олимпизм | ТАСС

Австрийское правительство поддержало заявку на проведение ОИ-2026 в Инсбруке и Тироле

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Австрии поддержало совместную заявку Инсбрука и Тироля на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Австрии.

«Совет министров поддерживает возможное предложение о проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Тироле и Инсбруке и исследует, как и в какой мере федеральное правительство может внести свой вклад в финансирование проекта», — говорится в сообщении.

Инсбрук принимал зимние Олимпийские игры в 1964 и 1976 годах.

Столицу Олимпиады-2026 выберут летом 2019 года. Ранее сообщалось, что заявку на проведение Игр-2026 подаст швейцарский Сьон.
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