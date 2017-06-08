Роналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мира

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Любителей считать чужие деньги свежий перечень самых дорогих атлетов мира заставит серьезно поразмыслить.

Возглавляют гонку за бешеными контрактами, конечно, футболисты. Они на первом и третьем месте в самом важном спортивном рейтинге. Первым идет Криштиану Роналду заработавший 93 млн $ за прошедший год. Немного приотстал от португальца аргентинец Лионель Месси — 80 млн $. А между ними вклинился баскетболист Джеймс Леброн — 86,2 млн. $.

Кстати, именно баскетболистов в десятке лидеров списка Forbes больше всего — аж четверо! Кроме Леброна это Кевин Дюрант — 5 место, 60,6 млн. $, Стефен Карри — 8 место, 47.3 млн. $ и Джеймс Харден — 9 место, 46, 6 млн. $.

Ну, а кто же еще вошел в первую десятку?

Теннисист Роджер Федерер — 4 место, 64 млн. $.

Игрок в американский футбол Эндрю Лак и гольфист Рори Макилрой заработали по 50 млн. $ и разделили 6−7 место.

Ну, а замкнул десяточку трехкратный чемпион мира, британский автогонщик Льюис Хэмилтон.

Ну, а где же хоккеисты, спросите вы? Которых у нас в России так часто любят упрекать в завышенных зарплатах?

Должен разочаровать критиков. Ни один игрок НХЛ (не говоря уже о европейских лигах) не пробился не то, что в первую десятку, но даже и в первую сотню самых высокооплачиваемых в мире спортсменов. Так что хоккей, вопреки расхожему мнению, вовсе не самый дорогой вид спорта.

Больше хоккеистов зарабатывают не только футболисты, баскетболисты, американские футболисты, бейсболисты, гольфисты, боксеры и гонщики Формулы-1, но даже и игроки в крикет!

По крайней мере один из мастеров этого вида английской лапты оказался в спискеForbes. Им стал индиец Вират Кохли — 22 млн. $ в год и почетное 89 место в рейтинге.

Также хоккеистов потеснил и ирландский боец ММА Конор Макгрегор — 34 млн. $ и 24-е место в списке. И ямайский спринтер Усейн Болт — 34,2 млн. $, 23-е место.

Если же отключиться от персоналий и говорить о спортивных профессиях, то больше всего в Топ-100 спортивных богачей конечно баскетболистов — 32 человека, почти треть!

Следом за ними следуют мастера бейсбола — 22 человека. Затем представители американского футбола — 15. И только потом футболисты в европейском понимании этого слова — 9.

На остальных видах спорта удается разбогатеть уже реже. В списке Forbes шесть теннисистов, пяток гольфистов и автогонщиков и три боксера.

Ну что еще бросается в глаза кроме отсутствия хоккеистов?

Кстати, самые дорогие игроки НХЛ этого сезона — Патрик Кейн и Джонатан Тэйвс, оба тянут на 10,5 млн. $. Наши Александр Овечкин и Евгений Малкин зарабатывают меньше — по 9,5 млн. $. Получается, что один Роналду стоит как десять Овечкиных. А Месси — восемь с половиной Малкиных.

Отметим, что в Топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов пробилась всего одна женщина — теннисистка Серена Уильямс. Ее доход — 27 млн. $ и 51 место.

Ну, а что же русские атлеты?

Их, как вы уже поняли в этом перечне и близко нет. Хотя любителей бокса, возможно, утешит украинец Владимир Кличко — 21,5 млн. $ и 98 место.

Так что критикуя наших спортсменов за баснословные зарплаты, не забывайте, что в мировом рейтинге они далеко не в первой сотне. А многие наши олимпионики и вовсе получают сущие гроши по сравнению с бейсболистами и игроками в гольф или крикет….