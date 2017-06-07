Лос-Анджелес уступил право проведения Олимпиады-2024 Парижу
Лос-Анджелес уступил право проведения Олимпийских игр в 2024 году Парижу, информирует insidethegames.biz.
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На проведение летних Игр официально претендовали эти два города. Выборы хозяев Олимпиады-2024 должны были пройти 13 сентября в Лиме. Таким образом, Париж остался единственным кандидатом. Американский город может провести следующие летние Игры в 2028 году.
Президент заявочного комитета
— Если говорить прямо, в нашей заявке речь шла не только о
Мы могли бы использовать эту стратегию, но не стали, потому что это было бы слишком самонадеянно говорить МОК, что делать и как думать.
Мы являемся слишком хорошими партнерами, чтобы так поступать. Главное для нас — это то, что заявка «Лос-Анджелес-2024» имела бы такое же значение для всего олимпийского движения, как и для жителей города. Именно этого мы придерживались.
Наша заявка отражает единый, разнообразный и гостеприимный город. Мы хотим, чтобы МОК и мировому спортивному сообществу стало понятно, что «Лос-Анджелес» не зациклен на самом себе. Вместо этого наш взгляд устремлен на олимпийское движение и весь мир.
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