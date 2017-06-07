Матыцин: Cборная Россия ставит задачу победить на Универсиаде в Красноярске

«Будем надеяться на достойное выступление сборной России на предстоящей международной Универсиаде “Красноярск-2019”. Зимние виды спорта на молодёжном уровне выступают очень успешно. Учитывая значимость этого события для России, задачи федерации и российского студенческого спортивного союза будут решены. У себя дома любая команда ставит задачу победить, и Россия не исключение. Для этого созданы все возможности, и поддержка Красноярска будет очень масштабной», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.