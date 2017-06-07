Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30005069/
7 июня 2017, 13:18 | Олимпизм | Чемпионат.com

Матыцин: Cборная Россия ставит задачу победить на Универсиаде в Красноярске

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин рассказал о планах сборной России на зимнюю Универсиаду в Красноярске 2019 года.

«Будем надеяться на достойное выступление сборной России на предстоящей международной Универсиаде “Красноярск-2019”. Зимние виды спорта на молодёжном уровне выступают очень успешно. Учитывая значимость этого события для России, задачи федерации и российского студенческого спортивного союза будут решены. У себя дома любая команда ставит задачу победить, и Россия не исключение. Для этого созданы все возможности, и поддержка Красноярска будет очень масштабной», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Матыцин: Подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет на высоком уровне

Матыцин: Подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет на высоком уровне

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Подготовка ко XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске проходит на высоком уровне благодаря качественному взаимодействию между государством, жителями города и бизнесом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото