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7 июня 2017, 11:52 | Олимпизм | ТАСС

Матыцин: Подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет на высоком уровне

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Подготовка ко XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске проходит на высоком уровне благодаря качественному взаимодействию между государством, жителями города и бизнесом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Всемирные студенческие игры пройдут со 2 по 12 марта 2019 года. Увеличить
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«Универсиада — это мощный национальный проект, мы рассчитываем, что ребята не подведут, — сказал он. — Красноярский оргкомитет участвует во всех активностях FISU с 2013 года, они делают это с большим энтузиазмом. Подготовка к Универсиаде — яркий пример взаимодействия и интеграции государства, жителей и бизнеса, всеобщей вовлеченности в этот проект».

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.
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Пять тысяч волонтеров будут задействованы на зимней Универсиаде в Красноярске

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Пять тысяч волонтеров примут участие в организации XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.
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