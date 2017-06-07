Матыцин: Подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет на высоком уровне

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«Универсиада — это мощный национальный проект, мы рассчитываем, что ребята не подведут, — сказал он. — Красноярский оргкомитет участвует во всех активностях FISU с 2013 года, они делают это с большим энтузиазмом. Подготовка к Универсиаде — яркий пример взаимодействия и интеграции государства, жителей и бизнеса, всеобщей вовлеченности в этот проект».

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.