Французы разжигают олимпийский огонь

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Европейский парламент поддержал заявку Парижа на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году.

По информации InsudeTheGames, 6-го июня в Брюсселе группе Европарламента по спорту французской делегацией при участии члена комитета кандидатуры Парижа на Олимпиаду-2024 Бернара Лапассе и главы Минспорта страны Лоры Флессель был представлен заявочный проект на Игры.

Отмечается, что после ознакомления с проектом поддержку ему выразили глава Европарламента Антонио Таяни и сопредседатели группы по спорту Марк Тарабелла и Сантьяго Фисас.

«Мы очень рады, что сумели предоставить наш проект Европарламенту, а также счастливы в связи с тем, что он был тепло встречен членами комиссии и президентом Таяни.

Поддержка Европейского парламента говорит о том, что вокруг нашей кандидатуры есть общее единение — оно показывает, что наш проект несет в себе ценности, объединяющие нас как европейцев.

Я горжусь тем энтузиазмом, который встречает нашу заявку в некоторых органах, в частности, в Европарламенте, — заявила после заседания Флессель, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, назначенная главой Министерства спорта Франции лишь месяц назад.

Примечательно, что это стало первым случаем в истории, когда заявка на проведение Игр была заслушана в Европейском парламенте.

Напомним, что за право проведения летней Олимпиады в 2024 году Парижу предстоит побороться с Лос-Анджелесом — до недавнего времени принять Игры-2024 хотели также Бостон, Гамбург и Будапешт, но в итоге по разным причинам отозвали свои кандидатуры.

При этом фаворитом гонки сейчас является именно столица Франции: ранее в западных СМИ появилась информация, что Международный олимпийский комитет планирует отдать летнюю Олимпиаду Парижу, так как в Европе в последний раз соревнования проходили еще в 2012-м — в Лондоне.

В случае одобрения данного решения Лос-Анджелесом калифорнийскому городу МОК гарантирует право на проведение зимних Игр-2026.

Официально же о том, где пройдут Олимпийские игры — 2024 станет известно по итогам 130-й сессии комитета, которая состоится в этом сентябре.

Интересно, что одобрение заявки Парижа Европарламентом и слухи о больших шансах города на победу в борьбе за право на проведение Олимпиады-2024 во французской прессе встретили в целом нейтрально, отрапортовав по этому поводу лишь «сухими» фактами.

А вот в американских СМИ данная тема вызвала куда больший ажиотаж — так, например, издание NYTimes в язвительной манере вспомнило болезненное поражение кандидатуры французской столицы на Игры-2012.

В статье, в частности, отмечается, что ранее «Париж его испытал на себе несколько “холодных” душей» от МОК. Нового же президента Франции Эммануэля Макрона в материале называют лидером, который «вряд ли сможет выиграть хоть одно международное соревнование по популярности».

Издание, впрочем, признает, что именно Париж является главным кандидатом на победу в борьбе за летнюю Олимпиаду, подчеркивая готовность города к проведению соревнований, а также тот факт, что в последний раз Игры в Париже проходили в далеком 1924 году, тогда как Лос-Анджелес принимал у себя главные летние старты четырехлетия в 1984-м.

К тому же, добавляет NYTimes, НОК Франции учел опыт недавнего поражения от Лондона и изменил подход относительного того, как должна быть представлена заявка — тогда якобы кандидатуру Парижа представляло «слишком много политиков», а в этот раз упор сделан на прославленных спортсменов.

Ранее стало известно, что к Олимпиаде-2024 в Сен-Дени планируется построить около 3000 жилых помещений: по окончании Игр часть из них будет переоборудована под частный квартиры, оставшиеся — под студенческие общежития. Однако в случае поражения заявки Парижа данная площадь будет использована иным образом.

Ближайшая Олимпиада состоится в 2018 году в южнокорейском Пхенчхан с 9 по 25 февраля — это будут первые зимние Игры после соревнований в Сочи в 2014-м. При этом следующая летняя Олимпиада пройдет в 2020-м в японском Токио с 24 июля по 9 августа.