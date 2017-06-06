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6 июня 2017, 23:03 | Олимпизм | Р-Спорт

Европарламент поддержал заявку Парижа на проведение ОИ-2024

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Европейский парламент поддержал заявку Парижа на проведение Олимпийских игр 2024 года, сообщает insidethegames.biz.

Европейский парламент поддержал заявку Парижа на проведение Олимпийских игр 2024 года сообщает insidethegames.biz. Увеличить
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Во вторник в Брюсселе французская делегация во главе с сопредседателем заявочного комитета Парижа на Игры Бернаром Лапассе и министром спорта Франции Лорой Флессель представили проект заявки на участие в Олимпиаде группе Европарламента по спорту.

Глава Европарламента Антонио Таяни, а также сопредседатели группы по спорту Марк Тарабелла и Сантьяго Фисас выразили свою поддержку заявке Парижа.

На проведение летних Олимпийских игр 2024 года официально претендуют Париж и Лос-Анджелес. Выборы хозяев Олимпиады-2024 пройдут 13 сентября в Лиме.
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