Паунд снова атакует Россию

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За последнее время Паунд несколько вышел из фокуса всеобщего внимания в связи с допинговой темой. Но автор первого доклада о российском допинге, член исполкома МОК и бывший глава ВАДА, тем не менее, остается одной из ключевых фигур в мировой спортивной политике. В плане влияния и авторитета с Паундом мало кто может сравниться, хотя прямых инструментов для принятия решений у него сейчас и нет.

КАПИТАН ОЛЕГ И КАПРАЛ ДМИТРИЙ.

В интервью Insidethegames Паунд — вольно или невольно — поведал немало полезной информации о ходе работы двух независимых комиссий МОК. Напомним, комиссия под руководством Денниса Освальда с осени прошлого года занимается перепроверкой проб российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи, а комиссия Самуэля Шмидта — расследованием обвинений в государственной поддержке употребления допинга. От выводов этих комиссий зависит решение по поводу участия российской команды в Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане, которое должно быть принято уже осенью этого года.

— Не думаю, что Шмидту удастся выяснить, кто точно виноват, — заявил Паунд. — Неправильно думать, что он сумеет поехать в Россию и определить, что «капитан ФСБ Олег виновен, а капрал Дмитрий — нет». Кажется, МОК делает все возможное, чтобы избежать ситуации, когда на Россию придется указать пальцем.

При этом Паунд оптимистичней смотрит на работу комиссии Освальда. То ли потому, что его коллега по МОК известен крайне жесткой позицией по отношению к допингу, то ли потому, что его задача изначально была куда более конкретной, чем у Шмидта.

— У меня нет больших опасений по поводу комиссии Освальда, — сказал Паунд. — Я уверен, что они смогут на основании имеющихся доказательств составить несколько дел и передать их в Спортивный арбитражный суд (CAS). Спортсмены, вероятнее всего, будут защищаться, утверждая, что они «понятия не имели», что происходит, и поэтому не должны нести за это ответственность. Но факт в том, что они брали чистые пробы мочи, замораживали и хранили их в лаборатории, чтобы потом осуществить подмену. Даже в рамках ограниченного мандата моего собственного расследования в России, я определил это. Не думаю, что спортсмены не должны нести за это ответственности, и уверен, CAS примет такое же решение.

Если предположить, что сказанное Паундом в итоге сбудется, для России это будет едва ли не лучший вариант. Отдельные чемпионы и призеры Сочи-2014 отправятся в суд, чтобы там отстаивать свое честное имя, но команда в целом под национальным флагом выступит на Играх-2018. Помешать этому могут только шокирующие выводы комиссии Шмидта, но в их существование Паунд не верит.

ПАУНД ПРОТИВ БАХА.

Интересно, что информированный канадец заранее критикует президента МОК Томаса Баха за либеральное отношение к России. Правда, апеллирует к прошлому — то есть к решению Баха позволить нашей команде выступить на Олимпийских играх в Рио.

— Бах находится под определенным давлением, — сказал Паунд.

Цитата — Он мог бы разрешить конфликт между коллективной ответственностью и справедливостью по отношению к частным лицам, разрешив выступать в Рио чистым российским атлетам, но под олимпийским флагом, а не под национальным. Но он пошел по неправильному пути и отказался сделать это.

И поэтому сейчас применяются двойные стандарты. Не все спортсмены из Кувейта поддерживают политический режим в своей стране, и не все спортсмены из ЮАР были сторонниками апартеида, но тем не менее, этих команд на Олимпиаде не было.

На самом деле, эта политика «двойных стандартов» имеет вполне логичное объяснение, которое Паунду — юристу по образованию — наверняка известно. Та или иная команда не выступает на Олимпиаде, если национальный олимпийский комитет перестает быть членом МОК. МОК вправе исключить того или иного члена на основании совершенно конкретных нарушений Олимпийской хартии. В случае с Кувейтом, это было вмешательство государства в дела спорта, с ЮАР — расистская политика апартеида.

Накануне Игр в Рио, МОК тщательно искал, но не нашел никаких свидетельств того, что Олимпийский комитет России (ОКР) имел отношение к допинговым нарушениям. Чиновники ОКР напрямую не входят в число обвиняемых ни в одном из докладов, ОКР не имел и не имеет отношения к антидопинговой политике в стране в целом, которая остается зоной ответственности Министерства спорта и РУСАДА. Потому и было принято решение, что оснований для приостановления членства ОКР в МОК — нет никаких, и наша команда выступила в Рио под своим флагом.

Теперь поставить под угрозу наше участие в Пхенчхане может только комиссия Шмидта. Но если допустить, что Паунду известно несколько больше фактов о ее работе, чем находятся в открытом доступе, на наши перспективы можно смотреть с оптимизмом.