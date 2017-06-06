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https://sport.mail.ru/news/olympics/29988570/
6 июня 2017, 7:56 | Олимпизм | ТАСС

СМИ: НОК Китая проведет тотальную инспекцию атлетов с целью выявления случаев допинга

ПЕКИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая проинформировал о планируемом проведении тотальной инспекции среди китайских атлетов с целью выявления возможных случаев антидопинговых нарушений после дисквалификации пятиборки Чэнь Цянь. Об этом сообщила газета Chinadaily.

<em>ПЕКИН 6 июня. /Корр. ТАСС Николай <span class=error>Селищев</span>/. </em>Национальный олимпийский комитет (<span class=error>НОК</span>) Китая проинформировал о планируемом проведении тотальной инспекции среди китайских атлетов с целью выявления возможных случаев антидопинговых нарушений после дисквалификации <span class=error>пятиборки</span> <span class=error>Чэнь</span> <span class=error>Цянь</span>. Об этом сообщила газета Chinadaily. Увеличить
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Ранее Ассоциация современного пятиборья КНР признала справедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за положительную допинг-пробу во время Олимпийских игр 2016 года. CAS аннулировал результат Чэнь Цянь на Играх в Рио-де-Жанейро, где она заняла четвертое место, не назвав при этом вещество, найденное в организме китаянки.

«Мы серьезно рассмотрим инцидент с допингом, в который оказалась замешана Чэнь Цянь, и извлечем из него соответствующие уроки, — говорится в заявлении организации. — Любое ответственное лицо, уличенное в этом, будет безжалостно наказано».

В связи с произошедшим компетентные органы КНР планируют усилить антидопинговые меры, «построить линию обороны, которая не оставит белых пятен, позволит эффективно предотвращать и наказывать за употребление допинга при любых обстоятельствах».

Как отметили в свою очередь в Национальном олимпийском комитете Китая, власти КНР «в течение длительного времени жестко борются с допингом, и будут и впредь проявлять к нему абсолютную нетерпимость». НОК Китая обвинил Чэнь Цянь в нарушении норм спортивной и олимпийской этики, проинформировав о планируемом проведении тотальной инспекции среди китайских атлетов с целью выявления других возможных случаев подобных нарушений.
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