СМИ: НОК Китая проведет тотальную инспекцию атлетов с целью выявления случаев допинга
ПЕКИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая проинформировал о планируемом проведении тотальной инспекции среди китайских атлетов с целью выявления возможных случаев антидопинговых нарушений после дисквалификации пятиборки Чэнь Цянь. Об этом сообщила газета Chinadaily.
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«Мы серьезно рассмотрим инцидент с допингом, в который оказалась замешана Чэнь Цянь, и извлечем из него соответствующие уроки, — говорится в заявлении организации. — Любое ответственное лицо, уличенное в этом, будет безжалостно наказано».
В связи с произошедшим компетентные органы КНР планируют усилить антидопинговые меры, «построить линию обороны, которая не оставит белых пятен, позволит эффективно предотвращать и наказывать за употребление допинга при любых обстоятельствах».
Как отметили в свою очередь в Национальном олимпийском комитете Китая, власти КНР «в течение длительного времени жестко борются с допингом, и будут и впредь проявлять к нему абсолютную нетерпимость». НОК Китая обвинил Чэнь Цянь в нарушении норм спортивной и олимпийской этики, проинформировав о планируемом проведении тотальной инспекции среди китайских атлетов с целью выявления других возможных случаев подобных нарушений.
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