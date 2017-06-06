СМИ: НОК Китая проведет тотальную инспекцию атлетов с целью выявления случаев допинга

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Ассоциация современного пятиборья КНР признала справедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за положительную допинг-пробу во время Олимпийских игр 2016 года. CAS аннулировал результат Чэнь Цянь на Играх в Рио-де-Жанейро, где она заняла четвертое место, не назвав при этом вещество, найденное в организме китаянки.

«Мы серьезно рассмотрим инцидент с допингом, в который оказалась замешана Чэнь Цянь, и извлечем из него соответствующие уроки, — говорится в заявлении организации. — Любое ответственное лицо, уличенное в этом, будет безжалостно наказано».

В связи с произошедшим компетентные органы КНР планируют усилить антидопинговые меры, «построить линию обороны, которая не оставит белых пятен, позволит эффективно предотвращать и наказывать за употребление допинга при любых обстоятельствах».

Как отметили в свою очередь в Национальном олимпийском комитете Китая, власти КНР «в течение длительного времени жестко борются с допингом, и будут и впредь проявлять к нему абсолютную нетерпимость». НОК Китая обвинил Чэнь Цянь в нарушении норм спортивной и олимпийской этики, проинформировав о планируемом проведении тотальной инспекции среди китайских атлетов с целью выявления других возможных случаев подобных нарушений.