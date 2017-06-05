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https://sport.mail.ru/news/olympics/29983393/
5 июня 2017, 15:43 | Олимпизм | Р-Спорт

ПКР отправил в IPC отчет за май о выполнении дорожной карты по восстановлению

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Паралимпийский комитет России (ПКР) отправил в Международный паралимпийский комитет (IPC) и рабочую группу IPC по восстановлению членства ПКР в организации отчет за май о выполнении дорожной карты, сообщается на официальном сайте ПКР.

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Исполком IPC 22 мая отметил прогресс ПКР в процессе восстановления членства и выполнения дорожной карты, но единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Президент IPC Филип Крэйвен объявил, что судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре после заседания исполкома IPC.

Начиная с 11 января координационный комитет ПКР отправил в IPC и рабочую группу IPC документы и запросы по выполнению 62 пунктов дорожной карты из 67. В настоящее время ПКР продолжает работу по следующим пунктам:

— по восстановлению статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу WADA совместно с Олимпийским комитетом России;.

— подписанию и сбору антидопинговых деклараций, заявлений о ненарушении антидопинговых правил, соглашений и персональных данных со спортсменов и персонала спортсменов, входящих в списки спортивных сборных команд Российской Федерации, сотрудников аппарата ПКР, членов исполкома, комитетов, комиссий, советов и рабочих групп ПКР;.

— включению в международный и национальный регистрируемые пулы тестирования российских спортсменов-паралимпийцев.

Также ПКР ожидает от IPC и рабочей группы согласования соглашения об информационном взаимодействии в области персональных данных между ПКР и IPC.
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