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https://sport.mail.ru/news/olympics/29983160/
5 июня 2017, 15:28 | Олимпизм | ТАСС

ПКР работает над реализацией трех пунктов по восстановлению членства в МПК

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) на данный момент работает над реализацией трех пунктов дорожной карты по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Членство Паралимпийского комитета России было приостановлено 7 августа 2016 года. Увеличить
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Членство Паралимпийского комитета России было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. МПК отложил до сентября решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты. Такое решение оставляет открытым вопрос участия российских спортсменов в предстоящей Паралимпиаде, которая продет в марте 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
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