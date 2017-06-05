ПКР работает над реализацией трех пунктов по восстановлению членства в МПК
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) на данный момент работает над реализацией трех пунктов дорожной карты по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщает
пресс-служба МПК.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Членство Паралимпийского комитета России было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter