Восьмые всемирные «Игры победителей» среди детей, победивших рак, прошли в Москве

В церемонии открытия приняли участие актрисы соучредители фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и Дина Корзун, паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и паралимпийский чемпион Сергей Шилов.

«Каждый год я с удовольствием принимаю приглашение прийти на Игры. Это праздник для многих детей, и я рада быть его частью. Раньше было сложнее со временем, потому что я выступала на соревнованиях, а сейчас, когда я завершила карьеру, стало намного проще. Я испытываю большую радость за детей, но в первую очередь даже, скорее, за родителей, которые прошли такой путь вместе со своим ребенком. Эти люди достойны уважения, они учат нас преодолевать многие сложные вещи, находить в себе силы и выходить из любых ситуаций победителем», — сказала Гамова, слова которой приводятся в релизе организаторов.

В воскресенье прошел заключительный день соревнований. В течение трех дней дети соревновались в шести видах спорта: легкая атлетика, настольный теннис, плаванье, стрельба, футбол и шахматы. Соревнования были рассчитаны на участников с разной физической подготовкой. Участникам с ограниченными возможностями были предложены особые спортивные дисциплины — ходьба с поддержкой и заезд на инвалидной коляске.

«Мы очень рады видеть всех вас в Москве! Вот уже восемь лет подряд летом Москва встречает самых невероятных борцов, бесспорных победителей — всех вас!» — заявила Корзун.

«Игры победителей» — самые крупные в мире соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. Уже восьмой год подряд Игры проводит российский благотворительный фонд «Подари жизнь». Первые Игры состоялись в 2010 году. В Играх-2017 приняли участие более 500 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Отпраздновать победу над болезнью приехали команды из многих регионов России и еще 14 стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Турции, Украины, Хорватии.