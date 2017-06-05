Первый в истории форум атлетов-паралимпийцев пройдет в июне в немецком Дуйсбурге

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«Это первый в истории подобный форум, я буду там присутствовать в составе комиссии спортсменов МПК, — рассказал Терентьев. — В повестке дня в числе прочих стоят вопросы борьбы с допингом, усиления позиции совета спортсменов, взаимодействие с различными структурами. Не исключаю, что будет поднят и вопрос российского паралимпийского спорта. Ожидается, что в мероприятии примет участие глава МПК Филип Крэйвен».