Международный олимпийский день прошел в Минске
В субботу, 3 июня, в столичном парке имени Максима Горького состоялись спортивные мероприятия, посвященные Международному олимпийскому дню, сообщает
пресс-центр НОК Беларуси.
Все желающие смогли поучаствовать в конкурсах и викторинах, попробовать себя в различных видах спорта. За успешное выступление спортсмены получали значок, а также майки и кепки с олимпийской символикой. При наличии пяти значков с видами спорта в палатке НОК Беларуси можно было получить брендированный силиконовый браслет. На площадках
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