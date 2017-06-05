Международный олимпийский день прошел в Минске

Все желающие смогли поучаствовать в конкурсах и викторинах, попробовать себя в различных видах спорта. За успешное выступление спортсмены получали значок, а также майки и кепки с олимпийской символикой. При наличии пяти значков с видами спорта в палатке НОК Беларуси можно было получить брендированный силиконовый браслет. На площадках мастер-классы провели именитые спортсмены, в том числе и представители ФК БАТЭ. Почетными гостями праздника стали олимпийские чемпионы Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, Камандар Маджидов, Татьяна Ледовская. Международный олимпийский день отмечается решением МОК ежегодно. Спортивные мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут по всей республике. Эта дата была выбрана с целью увековечить дату создания МОК — 23 июня 1894 года.