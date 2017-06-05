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5 июня 2017, 10:38 | Олимпизм | «Прессбол»

Международный олимпийский день прошел в Минске

В субботу, 3 июня, в столичном парке имени Максима Горького состоялись спортивные мероприятия, посвященные Международному олимпийскому дню, сообщает пресс-центр НОК Беларуси.

Все желающие смогли поучаствовать в конкурсах и викторинах, попробовать себя в различных видах спорта. За успешное выступление спортсмены получали значок, а также майки и кепки с олимпийской символикой. При наличии пяти значков с видами спорта в палатке НОК Беларуси можно было получить брендированный силиконовый браслет. На площадках мастер-классы провели именитые спортсмены, в том числе и представители ФК БАТЭ. Почетными гостями праздника стали олимпийские чемпионы Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, Камандар Маджидов, Татьяна Ледовская. Международный олимпийский день отмечается решением МОК ежегодно. Спортивные мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут по всей республике. Эта дата была выбрана с целью увековечить дату создания МОК — 23 июня 1894 года.

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