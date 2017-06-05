Золотые знаки отличия ГТО вручили на Поклонной горе

Награды из рук заместителя министра спорта России Марины Томиловой получили не только выпускники школ и учащиеся колледжей, но и представители органов исполнительной власти и трудовых коллективов из разных регионов России.

«За несколько лет до указа президента России о возрождении в стране комплекса ГТО у нас проводилась государственная программа “Патриотическое воспитание граждан России”. И в ней отдельно был прописан пункт о физкультурно-спортивном комплексе, который, можно сказать, предварял возрождение нынешнего всероссийского движения ГТО. Апробация шла сразу в десяти регионах России. И уже тогда по инициативе некоммерческой организации “Военно-спортивный фонд” появился Форум ГТО, который сегодня проводится в 13-й раз. Учитывая то, что теперь в каждом субъекте России есть организация, отвечающая за внедрение комплекса ГТО, сейчас фонд работает скорее как популяризатор движения. Это делается здорово и красиво. Работа идет в том числе и с экономически активным населением. И поскольку площадка форума уже известна, мы сочли достойным отметить обладателей золотых знаков ГТО именно здесь, на Поклонной горе», — рассказала «Р-Спорт» Марина Томилова.

Она напомнила, что в прошлом году около 20 пилотных регионов страны проводили прием нормативов ГТО у взрослого работающего населения в тестовом режиме. Как правило, он проходил в рамках спартакиад министерств и ведомств. Среди награжденных на Поклонной горе — сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и региональные депутаты.

«Для меня большая честь — получить знак ГТО в таком святом для москвичей месте. Я горячо поддерживаю идею возрождения ГТО. Государство заботится о гражданах, проводя огромную работу по внедрению комплекса, по подготовке центров тестирования и обучению специалистов ГТО. Система заработала, все больше людей присоединяются к движению. ГТО шагает по стране, ему все возрасты покорны, и задача всех нас — тоже думать о своем здоровье», — сказала после вручения награды зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Лариса Тутова.

С еще большим воодушевлением награду воспринимает молодежь.

«Думаю, мы попали сюда потому, что заслужили. Пришлось потрудиться, конечно, чтобы получить золотой знак ГТО. Но это ведь для себя и… для девушек. Не зря старались — не ради дополнительных баллов к ЕГЭ, мы их и сами наберем, а чтобы проявить себя. С другой стороны, то, что эти баллы будут, тоже хорошо. А сейчас гордость распирает, что свои золотые знаки мы получили в Москве, в таком красивом месте», — поделился с «Р-Спорт» выпускник школы № 5 города Калуги Александр Сидоров.