Бах опроверг договоренность по присуждению ОИ-2024 Парижу, а ОИ-2028 Лос-Анджелесу
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опроверг информацию о договоренности по присуждению Олимпийских игр 2024 года Парижу, а Игр-2028 Лос-Анджелесу.
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На проведение летних Олимпийских игр 2024 года официально претендуют только Париж и
«Должно быть голосование. При любом сценарии должно быть проведено голосование членов МОК», — цитирует Баха Insidethegames.
Выборы хозяев Олимпиады-2024 пройдут 13 сентября в Лиме. Ранее сообщалось, что в этот день также может быть выбран хозяин Игр-2028.
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