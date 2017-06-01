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1 июня 2017, 20:15 | Олимпизм | Р-Спорт

Бах опроверг договоренность по присуждению ОИ-2024 Парижу, а ОИ-2028 Лос-Анджелесу

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опроверг информацию о договоренности по присуждению Олимпийских игр 2024 года Парижу, а Игр-2028 Лос-Анджелесу.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опроверг информацию о договоренности по присуждению Олимпийских игр 2024 года Парижу а Игр-2028 <nobr>Лос-Анджелесу.</nobr> Увеличить
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На проведение летних Олимпийских игр 2024 года официально претендуют только Париж и Лос-Анджелес. Ранее мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что МОК просил их подумать, что бы они хотели в обмен на согласие провести Игры-2028, а Олимпиаду-2024 уступить конкуренту. Гарсетти отметил, что согласился бы на такую сделку в обмен на спонсирование со стороны МОК молодежных спортивных программ в Лос-Анджелесе.

«Должно быть голосование. При любом сценарии должно быть проведено голосование членов МОК», — цитирует Баха Insidethegames.

Выборы хозяев Олимпиады-2024 пройдут 13 сентября в Лиме. Ранее сообщалось, что в этот день также может быть выбран хозяин Игр-2028.
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