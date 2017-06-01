Отсутствие россиян на ОИ-2018 лишит смысла спортивные соревнования на Играх — Жуков
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что в случае отсутствия российских спортсменов на Играх в Пхенчхане спортивные соревнования на Олимпиаде-2018 будут лишены смысла.
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После серии допинговых скандалов часть российских спортсменов не смогла выступить на Играх-2016.
«Если предположить что (на Олимпийских играх в Пхенчхане) не выступит сборная России, то мир не увидит хоккейный турнир, не увидит (Евгении) Медведевой (фигуристки), которая кумир десятков миллионов людей во всем мире. Это лишит смысла спортивное соревнование», — сказал Жуков на специальной сессии «Спорт — пространство доверия», которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Жуков отметил, что в России уже почти два года осуществляется внешнее управление антидопинговой системой. «Даже ни у кого сомнений не может быть, что происходят с этим махинации. И все равно мы слышим призывы, чтобы доказали, что российские спортсмены “чисты”. Чего добиваются эти политики?» — подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит
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