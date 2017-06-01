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После серии допинговых скандалов часть российских спортсменов не смогла выступить на Играх-2016.

«Если предположить что (на Олимпийских играх в Пхенчхане) не выступит сборная России, то мир не увидит хоккейный турнир, не увидит (Евгении) Медведевой (фигуристки), которая кумир десятков миллионов людей во всем мире. Это лишит смысла спортивное соревнование», — сказал Жуков на специальной сессии «Спорт — пространство доверия», которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Цитата Александр Жуков Мы активно работаем и добиваемся целостности олимпийского движения и соблюдения олимпийских идеалов. Делать из спорта политическое оружие — это преступление.

Жуков отметил, что в России уже почти два года осуществляется внешнее управление антидопинговой системой. «Даже ни у кого сомнений не может быть, что происходят с этим махинации. И все равно мы слышим призывы, чтобы доказали, что российские спортсмены “чисты”. Чего добиваются эти политики?» — подчеркнул он.