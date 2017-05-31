Мутко: Исинбаева становится большим спортивным деятелем

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В среду на заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был принят новый устав организации, согласно которому Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

«Мы спокойно на это смотрим, стараемся в это не вмешиваться, РУСАДА — независимая организация, у которой свой наблюдательный совет, свои учредители. Есть требования WADA и дорожная карта, есть критерий, чтобы в наблюдательном совете председатель был независимым. Это вопросы не к Исинбаевой, она выдающаяся спортсменка и становится большим спортивным деятелем, член Международного олимпийского комитета (МОК), комиссии МОК, останется в совете, будет послом WADA по борьбе с допингом в России», — сказал Мутко.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом.