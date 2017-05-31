Конвенция «СпортАккорд» в 2018 году пройдет в Бангкоке

Мероприятие пройдет с 15 по 20 апреля следующего года. В 2017 году конвенция проходила в датском Орхусе.

Международная организация «СпортАккорд» была основана 21 апреля 1967 года в Лозанне. На тот момент в ее состав вошли 26 спортивных федераций. Деятельность организации направлена на обмен знаниями и передовым опытом в сфере этики и социальной ответственности международного спортивного движения, а также взаимодействия спорта и бизнес-сообщества.