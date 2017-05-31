Во главе РУСАДА Исинбаеву сменил бизнесмен

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинула пост председателя Наблюдательного совета, где ее сменил управляющий партнер компании «Эрнст энд Янг» Александр Ивлев.

31 мая стало для РУСАДА не только последним днем этой странной снежной весны, но и заключительным днем жизни по старому уставу. В соответствие с требованиями Всемирного антидопингового агентства, устав — то есть принципы, по которым живет организация в целом — у РУСАДА менялся уже не раз. Но теперь ВАДА настояло, кажется, на финальной поправке. Заключается она в том, что глава Наблюдательного совета РУСАДА и его заместитель обязаны быть независимыми и не представлять ни одну из заинтересованных организаций — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, либо Правительство РФ.

ИСИНБАЕВА НЕ СТАЛА ПОКИДАТЬ НАБСОВЕТ.

Избранная зимой на эту должность двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева представляет Олимпийский комитет России, так как является членом исполкома. Новая поправка, как многократно подчеркивали в ВАДА, не направлена лично против Исинбаевой. Но из-за ее принятия Елена покидает свой пост автоматически. При этом ничто не мешает Исинбаевой остаться просто членом Набсовета и таким образом принимать участие в деятельности РУСАДА.

— Елена Исинбаева передала свои полномочия и обязанности вице-председателю Александру Ивлеву, а сама продолжит работу в качестве члена Наблюдательного совета, — говорится в пресс-релизе РУСАДА. — Утвержден кодекс по этике и конфликту интересов, борьбе с коррупцией, который определяет четкие этические нормы, регулирующие деятельность лиц, руководящих, работающих и поддерживающих РУСАДА в его роли независимого органа, который несет главную ответственность за деятельность по борьбе с допингом в России.

— Цель я выполнила, я справилась, — заявила Исинбаева в интервью ТАСС. — Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия ВАДА. Я счастлива, это был колоссальный опыт, я рада, что справилась, и по-прежнему остаюсь в наблюдательном совете в качестве его члена. Я буду совместно с нашими коллегами работать на благо спорта. Изменилось только то, что я передаю свое место новому председателю. Все нормально, все логично. Неважно, кто будет председателем, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх. Новый председатель наблюдательного совета будет избираться из членов наблюдательного совета. На сегодня я председатель, но как только будут приняты поправки в устав, я стану представителем Олимпийского комитета России и не смогу вновь избираться на этот пост.

Теоретически, теперь наше антидопинговое агентство может вернуться к полноценной деятельности — то есть планировать и брать пробы у спортсменов. Руководители ВАДА, во всяком случае, в своих интервью практически давали гарантии, что после принятия нового устава это произойдет. А Ивлев должен быть окончательно утвержден в новой должности до конца июня. Однако остается и целый ряд вопросов. Как, например, может полноценно функционировать организация, в которой и генеральный директор, и глава Наблюдательного совета работают в статусе и.о? Или: что будет, если претендент на должность гендиректора вновь не устроит ВАДА, и не грозит ли нам тогда второй круг эпопеи вокруг Исинбаевой?

ЧИЧЕРОВА БОРЕТСЯ ЗА ЧЕСТНОЕ ИМЯ.

Параллельно с реформой РУСАДА, в Лозанне проходят слушания по делу нашей легкоатлетки Анны Чичеровой. Чичерова судится с Международным олимпийским комитетом (МОК) в попытке доказать свою невиновность и отстоять бронзовую награду с Игр-2008 в Пекине. Напомним, при перепроверке проба Чичеровой с той Олимпиады дала положительный результат на запрещенный туринабол.

Это дело можно было бы назвать довольно ординарным, если бы не несколько «но». Чичерова фактически уже завершила карьеру, при этом главный титул — олимпийской чемпионки Лондона-2012 — в любом случае останется при ней. Лондонская проба Анны уже была перепроверена и ничего запрещенного там не нашли. При этом Чичерова почему-то приняла решение потратить заметную сумму денег (как минимум, несколько десятков тысяч долларов), не говоря уже о времени и эмоциях, чтобы судиться в CAS.

Это можно было бы понять, если бы спортсменка планировала дальше выступать. Или если бы перед ней маячила перспектива вернуть не только медаль, но и квартиру и призовые. Но Национальный антидопинговый план, предусматривающий возврат материальных благ, пока не вступил в силу. А даже когда он заработает, обратной силы все равно иметь не будет.

Получается, сейчас Чичерова действительно борется исключительно за свое честное имя. И если ей удастся его отстоять, это будет знаковым прецедентом для всех аналогичных дел. Ведь всего по результатам перепроверок лондонских и пекинских проб пострадали десятки российских спортсменов, в том числе и звезды вроде Татьяны Лебедевой или Марии Абакумовой.