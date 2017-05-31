Первая республиканская Спартакиада «Жулдызай» прошла в Алматы

Сегодня в Алматы на стадионе «Динамо» завершилась первая республиканская Спартакиада для детей с особыми потребностями. Соревнования проходили под патронажем республиканского фонда «Жулдызай». Более 400 детей по приглашению акимата приехали в эти дни в Алматы, чтобы выявить лучших в каждой из номинаций.

«Вчера у нас было открытие первой республиканской спартакиады для детей с особыми потребностями. Соревнования проходят по четырем видам спорта: мини-футбол, асык ату, настольный теннис и легкая атлетика — забег на сто метровку. Здесь сегодня находятся дети с 14 регионов республики с различными диагнозами. Мы привезли более 400 детей и собрали их в одном месте. Одна из основных задач данного мероприятия — это вовлечение детей в спорт. Также немаловажная деталь — это социальная составляющая таких сборов. Дети общаются между собой, находят здесь новых друзей», — рассказала директор республиканского фонда «Жулдызай» Гульхан Исабаева — Дело в том, что мы также проводим республиканский фестиваль творчества «Жулдызай» среди особенных детей, который в этом году прошел в 12-й раз. Участники фестиваля оцениваются по шести номинациям. Позднее, посмотрев на результаты и пообщавшись с преподавателями и детьми, нам стало очевидным, что не все дети сильны в творчестве — есть те, кто лучше проявляет себя в спорте. Поэтому в этом году для них мы организовали первую республиканскую спартакиаду. В Алматы мы находимся по приглашению городского акимата. Наш фонд базируется в Астане и все фестивали проводились тоже в столице. В этом году у нас первое выездное мероприятие, которое совпало с первой Спартакиадой.

Мы однозначно сделаем Спартакиаду регулярным спортивным мероприятием, которое пройдет не один раз", — рассказала Гульхан Исабаева.