Церемония вручения памятных медалей Олимпийских игр 2014 года прошла в Москве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду в столице свою работу начал ХIII Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. В его рамках состоялась церемония вручения памятных медалей «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи». Награды получили компании, которые принимали активное участие в подготовке и проведении соревнований.

В церемонии приняли участие председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава» Алексей Степанов.

XIII Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха проходит в Москве с 31 мая по 2 июня. Целью мероприятия является содействие динамичному развитию отечественной индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, обеспечение комплексного и системного подхода к решению ключевых задач отрасли.