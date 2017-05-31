Колобков: Наших юристов в международных судах не слышат

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 мая заявил министр спорта РФ Павел Колобков на «правительственном часе» в Совете Федерации, отвечая на вопрос о необходимости подготовки российских спортивных юристов для защиты интересов страны.

«Спорт всегда был частью международной политики — и в 1980, и в 1984 годах (Олимпийские игры в СССР). Спорт всегда в центре внимания», — заявил Колобков.

Он отметил, что действует кафедра спортивного права МГЮА (Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина), а также на базе Олимпийского университета есть курсы повышения квалификации, подготовки специалистов этого профиля.

«Другой вопрос, насколько наши спортивные юристы будут услышаны при рассмотрении определенных вопросов в спортивных международных судах — в CAS», — продолжил глава Минспорта.

По его словам, CAS является закрытой структурой, где «сформирован пул юристов, постоянно (работающих) юристов».

«Вы знаете, что спортсмены и федерация вели там несколько судебных дел. Безусловно, это вопрос не только подготовки спортивных юристов, но вопрос в целом международной спортивной политики, которую ведет Министерство спорта, Олимпийский комитет России, и наши федерации», — добавил министр.