Министр спорта Павел Колобков выступил на заседании Совета Федерации

Речь министра была посвящена подведению итогов реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития спорта до 2015 года, а также основным задачам министерства до 2020 года. Также Колобкову был адресован ряд вопросов из республик Крым, Марий Эл, Саха, а также Тамбовской и Тверской областей. Итогом выступления стало принятие постановления о развитии массового спорта в Российской Федерации.

«В России систематически занимается спортом 34,3% населения, — заявил Колобков на заседании. — Для сравнения в 2008 году 22 миллиона вели, это менее 16% населения. Президент на очередном заседании совета по спорту отметил, что главное — воспитать здоровое население. Безусловно, есть субъекты, где нужно обратить внимание на развитие спорта. В частности Брянская, Амурская, Орловская (области), республики Алтай и Ингушетия и другие регионы. Тем не менее у нас есть все предпосылки, чтобы к 2020 году не менее 40%, то есть более 60 миллионов человек, регулярно занимались спортом».

«В 2015 году завершила свое действие федеральная программа, 710 объектов массового спорта было возведено, — добавил министр. — Сейчас реализуется ФЦП до 2020 года. В приоритете недорогие спортивные объекты — не более 10 миллионов рублей. Прошу обратить особое внимание, что у нас действует в стране 291 тысяча спортивных объектов. 77% — в собственности муниципалитетов. Обслуживание их затруднительно. Невысокая рентабельность не позволяет им выйти на приемлемый уровень доходности. Необходимы стимулы для развития спортивной инфраструктуры. Для внедрения механизмов внесены изменения в ФЦП по предоставлению субсидий на строительство и поддержку объектов инфраструктуры».

Предыдущая целевая программа подверглась критике со стороны аудитора счетной палаты Российской Федерации Владимира Катренко. «В прошлом году была проведена проверка завершившейся программы. В одном из основных показателей программы, количество занимающихся спортом, плановый показатель был достигнут и даже перевыполнен. Вместе с тем в развитых странах этот показатель в полтора раза выше. В рамках реализации было использовано чуть более 80 миллиардов рублей. По результатам проверки (выявлено) существенное сокращение планируемых объектов. Было построено 710 объектов, хотя изначально их должно было быть больше», — отметил Катренко в своем выступлении.