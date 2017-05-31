Зарядка с олимпийскими чемпионами Великой и Волосожар прошла в МГУ

В мероприятии приняли участие около 100 студентов, а также олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Алла Шишкина и Гелена Топилина и олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун.

Мероприятие было организованно Высшей школой культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ при поддержке Олимпийского комитета России для популяризации здорового образа жизни и привлечения студентов к занятию спортом.