Газзаев считает неудовлетворительной ситуацию с развитием массового спорта в ряде регионов

Накануне министр спорта РФ Павел Колобков, выступая перед членами комитета Совфеда по социальной политике с докладом по вопросу «О развитии массового спорта в РФ», указал на важность федеральной целевой программы на 2016−2020 гг., ориентированной на развитие массового спорта, развитие региональных центров, строительство малобюджетных спортивных объектов, футбольных полей.

«Я в целом поддерживаю усилия нашего профильного министерства по развитию массового спорта в стране, — заявил Газзаев сегодня корр. ТАСС. — Действительно, сделано уже многое — открываются ФОКи, бассейны, крытые катки». По его оценке, число граждан, регулярно занимающихся спортом, увеличивается, а здоровый образ жизни входит в моду.

«Однако не во всех регионах ситуация представляется мне радужной», — признался парламентарий. В качестве примера он привел город Северодвинск, который посетил во время своей недавней служебной командировки. «Я пришел в ужас от состояния футбольных полей в городе. Такое ощущение, что вернулся в 90-е годы, когда дети были вынуждены играть чуть ли не на гравии, рискуя собственным здоровьем», — констатировал политик.

В этой связи Газзаев напомнил о вынесенном на рассмотрение Госдумы в конце апреля законопроекте депутатов фракции «Справедливая Россия», которым предлагалось стимулировать занятия граждан спортом за счет компенсации расходов на них. Инициативой предусматривалось, что работнику оплачивается 75% стоимости расходов от посещения тренировок в фитнес-клубах (50% — за счет работодателя, 25% — за счет средств федерального бюджета). Проект был отклонен нижней палатой в первом чтении.