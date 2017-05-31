Выборы нового председателя наблюдательного совета РУСАДА состоятся через две недели

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В среду в Москве состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором был принят новый устав организации, согласно которому двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

«В силу того, что новый устав еще не зарегистрирован, мы отложили это решение до следующего заседания. Думаю, оно пройдет через пару недель. Тогда же будет избран и заместитель председателя», — сказал Хрычиков.

Управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев будет назначен исполняющим обязанности председателя наблюдательного совета РУСАДА до следующего заседания, когда будет выбран новый председатель совета.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом.