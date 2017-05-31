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31 мая 2017, 12:16 | Олимпизм | Р-Спорт

Хрычиков: Частичного восстановления РУСАДА в правах не будет, нет такой концепции

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Частичного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах не будет, нет такой концепции, но можно вернуть право на тестирование, сообщил агентству «Р-Спорт» член наблюдательного совета РУСАДА, глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

По итогам заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 мая в Монреале было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия. В среду прошло очередное заседание наблюдательного совета РУСАДА. На нем среди прочего было объявлено об уходе Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА. Отставка является ключевым критерием для восстановления.

«Частичного восстановления РУСАДА не состоится, потому что его не существует как концепции. Получение права на тестирование и планирование тестов — это и есть частичное соответствие. Но юридически мы такой термин не можем применять, потому что его нет в антидопинговом кодексе. Полное соответствие РУСАДА мы планируем получить в ноябре, если дорожная карта будет продолжать выполняться и все требования, выставленные комитетом по соответствию, будут выполняться», — сказал Хрычиков.
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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выборы нового председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоятся через две недели. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
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