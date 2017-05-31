Александр Ивлев будет временно исполнять обязанности председателя набсовета РУСАДА

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В среду в Москве состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором был принят новый устав организации, согласно которому двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

«Сегодня на заседании наблюдательного совета мы поменяли устав организации, согласно которому Елена Исинбаева больше не может занимать пост председателя и автоматически его покидает. Устав также сегодня был утвержден общим собранием учредителей РУСАДА и вступил в силу», — сказал Хрычиков.

«С преемником ситуация сложнее. Мы еще с ним не определились. Исполнять его обязанности будет вице-председатель набсовета Ивлев», — сказал Хрычиков.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом.