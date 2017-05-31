Казахстанец с пересаженным сердцем стал призером трансплант-игр
Казахстанец Жанибек Успанов стал серебряным призером по плаванию и бронзовым по настольному теннису на соревнованиях среди людей с пересаженными органами, проходивших в Польше, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Это достижение стало первым для казахстанцев, перенесших трансплантацию. Турнир проходил в польском городке Замосць (Zamość), с 24 по 27 мая 2017 года.
«В Польше проходили 12-е Национальные
Он отметил, что поехал на игры по приглашению Национальной Польской федерации спорта после трансплантации, но не планировал становиться их участником.
«Изначально я ехал туда не для участия в спортивных соревнованиях, а для изучения опыта ведения федерации — у нас в планах открыть свою спортивную федерацию в Казахстане для людей с пересаженными органами», — сказал Успанов.
По его словам, эти соревнования являются одним из методов информирования населения о преимуществах и важности органного донорства.
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Напомним, Жанибек Успанов является первым в Казахстане пациентом, которому было пересажено донорское сердце.
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