Казахстанец с пересаженным сердцем стал призером трансплант-игр

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Это достижение стало первым для казахстанцев, перенесших трансплантацию. Турнир проходил в польском городке Замосць (Zamość), с 24 по 27 мая 2017 года.

«В Польше проходили 12-е Национальные трансплант-игры для пациентов с пересаженными органами и диализных пациентов. Польшу представляли 50 человек, были ребята из Беларуси, мой приятель из Якутии, с которым мы познакомились в Москве. Состязания проходили по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, дартсу. Я принял участие в соревнованиях по настольному теннису, плаванию, дартсу. В итоге получил серебряную медаль по плаванию в заплыве на 50 метров вольным стилем и занял третье место по настольному теннису», — рассказывает он.

Он отметил, что поехал на игры по приглашению Национальной Польской федерации спорта после трансплантации, но не планировал становиться их участником.

«Изначально я ехал туда не для участия в спортивных соревнованиях, а для изучения опыта ведения федерации — у нас в планах открыть свою спортивную федерацию в Казахстане для людей с пересаженными органами», — сказал Успанов.

По его словам, эти соревнования являются одним из методов информирования населения о преимуществах и важности органного донорства.

К слову, в этом году в Испании также пройдут Всемирные спортивные трансплант-игры, на которых Казахстан представят 6 спортсменов. Это — Жанибек Успанов, Гульмира Смаилова, Асхат Каликешов, Ержан Мухамадиев, Зеткиншек Нуров, Апрехан Ховдахан.

Напомним, Жанибек Успанов является первым в Казахстане пациентом, которому было пересажено донорское сердце.