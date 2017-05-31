Исинбаева считает, что справилась с работой во главе наблюдательного совета РУСАДА
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Елена Исинбаева считает, что выполнила поставленные цели на посту председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом она заявила журналистам после заседания наблюдательного совета РУСАДА.
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Исинбаева покинет должность главы наблюдательного совета РУСАДА.
«Цель я выполнила, я справилась. Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия (требованиям Всемирного антидопингового агентства). Я счастлива, это был колоссальный опыт, я рада, что справилась, и
«Я буду совместно с нашими коллегами работать на благо спорта. Изменилось только то, что я передаю свое место новому председателю. Все нормально, все логично. Неважно, кто будет председателем, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх», — отметила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.
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