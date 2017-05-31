Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29928560/
31 мая 2017, 11:38 | Олимпизм | ТАСС

Исинбаева считает, что справилась с работой во главе наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Елена Исинбаева считает, что выполнила поставленные цели на посту председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом она заявила журналистам после заседания наблюдательного совета РУСАДА.

Двукратная олимпийская чемпионка заявила что будет дальше работать на благо спорта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Исинбаева покинет должность главы наблюдательного совета РУСАДА.

«Цель я выполнила, я справилась. Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия (требованиям Всемирного антидопингового агентства). Я счастлива, это был колоссальный опыт, я рада, что справилась, и по-прежнему остаюсь в наблюдательном совете в качестве его члена», — сказала Исинбаева.

«Я буду совместно с нашими коллегами работать на благо спорта. Изменилось только то, что я передаю свое место новому председателю. Все нормально, все логично. Неважно, кто будет председателем, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх», — отметила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Исинбаева оставит свой пост ради восстановления Российского антидопингового агентства

Исинбаева оставит свой пост ради восстановления Российского антидопингового агентства

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в среду должна покинуть пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Еще 7 новостей  Все новости
31 мая

IAAF допустила россиянок Аксенову, Ребрик и Рудакову до международных соревнований

Исинбаева считает, что справилась с работой во главе наблюдательного совета РУСАДА

СМИ: сборная России по футболу может сыграть с командой Индии в товарищеском матче