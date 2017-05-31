Бах между Парижем и Лос-Анджелесом

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Международный олимпийский комитет, похоже, определился со стратегическим планом по проведению летних Олимиад 2024 и 2028 годов. Хотя ключевые детали еще подлежать обсуждению, официальные лица МОК видят Париж и Лос-Анджелес столицами Игр.

Именно эти два города являются финалистами в гонке за проведение Олимпиады 2024 года, и сейчас ключевым моментом является вопрос, насколько Лос-Анджелес и Олимпийский комитет США готовы сохранить свой энтузиазм и обеспечить финансовую поддержку для того, чтобы подождать еще четыре года и гарантированно провести Игры — 2028.

Еще недавно американские официальные лица, представляющие заявку Лос-Анджелеса, говорили, что их главная цель — получить право проведения Олимпиады именно в 2024 году.

Для МОК выгоднее сейчас отдать Игры столице Франции, поскольку в Европе главные летние старты четырехлетия не проводились с 2012 года, когда столицей мирового спорта был британский Лондон.

В Америке, правда, не в Северной, а в Южной, Игры состоялись в 2016 году — Олимпиада проходила в бразильском Рио-де-Жанейро.

Следующий летний старт четырехлетия пройдет в столице Японии Токио в 2020 году. Африка на данный момент не готова к проведению таких соревнований, а Австралия не изъявляет желания, тем более что там Олимпиада была относительно недавно — в 2000 году в Сиднее.

МОК в целом старается чередовать континенты, и очередь Европы в данный момент действительно подошла, а заявка Парижа выглядит очень внушительно.

После того как Игры 2016 года прошли в Бразилии с огромным количеством накладок, МОК пересмотрел свою политику вручения права проведения таких масштабных соревнований развивающимся странам.

Поэтому для Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха важно, чтобы Олимпиаду получили и Париж, и Лос-Анджелес.

Именно к такому решению президент МОК и подталкивает заинтересованные стороны уже на протяжении месяца. Для этого Бах, по информации инсайдеров, провел приватные встречи с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарчетти и президентом ОК США Ларри Пробстом, которому, по всей видимости, который за последние четыре года стал одним из самых влиятельных членов МОК.

Бах подчеркнул, что для него особенно важно, чтобы Лос-Анджелес принял президентский план и согласился на то, чтобы подождать Игры еще четыре года, зато получил гарантию их проведения.

Важным моментом является тот факт, что США, чьи корпорации являются главными спонсорами Международного олимпийского комитета, не получал права на проведение летних Олимпиад с 1996 года, когда Игры прошли в Атланте.

До того в Соединенных штатах летние соревнования такого масштаба проходили как раз в Лос-Анджелесе в 1984 году и были отмечены бойкотом со стороны стран социалистического блока в главе с СССР.

К слову, отдать Олимпиаду — 2024 Парижу будет символичным ходом, потому что в тот год исполнится как раз ровно сто лет с того момента, когда столица Франции в последний раз принимала у себя Игры.

Всего же и Лос-Анджелес, и Париж принимали летние Олимпиады по два раза. В Париже Игры проходили также в 1900 году, а в столице Калифорнии — в 1932.

«Все согласны, что никто не должен выйти из этой ситуации, чувствуя себя проигравшей стороной,

— говорит один из участников переговорного процесса.

— И президент Бах заинтересован в том, чтобы все остались довольны итогами работы и выборами столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов.

Изначально на проведение Игр 2024 года претендовали также немецкий Гамбург, столица Венгрии Будапешт и американский Бостон, но все они в итоге отказались от этой идеи и сняли свои заявки.

Выступая на конференции МОК в Сан-Марино 30 мая, Бах выразил восторг финалистами гонки за право провести Игры в 2024 году, но при этом отметил, что МОК не был бы ведущей и успешной спортивной организацией, если бы, по крайней мере, не поискал возможности улучшить ситуацию, поискав возможности «двойного распределения».

Впрочем, пока заявка Лос-Анджелеса продолжает настаивать на желании получить уже ближайшие возможные Игры.

«Олимпийский комитет США полностью сфокусирован на том, чтобы привезти Олимпиаду назад в Штаты уже в 2024 году»,

— заявил главный спикер ОК США Патрик Сандаски.

Представители заявки Парижа также комментируют ситуацию, акцентируя внимания, что они борются именно за Игры 2024 года, выстроив соответствующую кампанию и заручившись политической поддержкой именно для этой цели.

Если в Лос-Анджелесе уже сейчас существует готовая инфраструктура для проведения Олимпиады, то Парижу необходимо построить немало олимпийских объектов, а заложенное под это государственное финансирование может быть отменено, если Франции не отдадут Игры 2024 года.

Так что недостатки инфраструктуры сыграли в данном случае в пользу европейского горда, поскольку Бах твердо намерен не упустить ни французскую, ни американскую заявку.

К тому же калифорнийская заявка хороша еще и тем, что не полагается на государственное финансирование и не зависит от того, будет ли город ждать возможности провести Олимпиаду семь или одиннадцать лет.

Кроме того, в обмен на лояльность и согласие подождать на четыре года больше, Лос-Анджелес получит дополнительное финансирование от МОК на подготовку к Олимпиаде.

Для Гарчетти также принципиален сам факт победы куда больше года проведения Игр, так как право на Олимпиаду — 2028 даст ему возможность на получение солидного кредита для своего города на развитие инфраструктуры, хоть через 10 лет, во время проведения самой Олимпиады, он уже не сможет быть мэром.

Похоже, все идет к тому, что план Баха все-таки будет реализован, и Лос-Анджелес согласится на проведение Игр — 2028, в то время как Париж получит Олимпиаду — 2024.

О том, кто станет столицей Игр 2024 года, МОК должен объявить во время своей 130-й сессии 13 сентября 2017 года в столице Перу Лиме.