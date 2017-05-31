Исинбаева оставит свой пост ради восстановления Российского антидопингового агентства

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Таково требование Всемирного антидопингового агентства (WADA), от решения которого зависит, будет ли организация в ноябре приведена в соответствие с международным Кодексом. В качестве сменщика многократной рекордсменки мира, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, рассматриваются три кандидата.

Исинбаева станет послом «чистого» спорта

Изменения должны произойти на заседании наблюдательного совета РУСАДА, которое пройдет в Москве в офисе организации. 31 мая — крайний срок для принятия решения по вопросу смены главы наблюдательного совета. На заседании совета учредителей WADA, которое прошло 18 мая в Монреале, было выдвинуто требование, согласно которому лето РУСАДА должно встретить уже с новым главой руководящего органа. Комиссия по соответствию, которая отслеживает выполнение пунктов «дорожной карты» восстановления российской антидопинговой системы, постановила, что Исинбаева не может занимать эту должность, поскольку была выдвинута на нее Олимпийским комитетом России (ОКР) и по этой причине не может являться независимым лицом.

В настоящий момент в состав набсовета РУСАДА входят семь человек: помимо Исинбаевой, это представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин, директор правового департамента Минспорта РФ Вадим Байрамов, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, представитель WADA Сергей Хрычиков, а также три представителя, не связанные со спортом — академик РАМН Владимир Чехонин, космонавт-испытатель Сергей Рязанский и управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев.

Предполагается, что из числа последних трех и будет сделан выбор. Независимым лицом должен быть и вице- председатель руководящего органа. Вместе с тем с большой долей вероятности Исинбаева останется в составе наблюдательного совета. Тем более что вскоре она может быть наделена статусом посла «чистого» спорта в России, о чем ранее сообщало WADA.

В среду, прежде чем наблюдательный совет рассмотрит вопрос избрания нового председателя, будет утвержден новый устав организации, один из пунктов которого направлен на устранение конфликта интересов у сотрудников организации, занимающих руководящие посты. Собственно, это изменение и повлечет за собой необходимость проведения выборов нового главы набсовета. Если Исинбаева еще не подала заявление о намерении покинуть свой пост, этот пункт будет включен в повестку дня уже по ходу заседания.

Для признания РУСАДА организацией, которая соответствует кодексу WADA, российской стороне до ноября, когда пройдет следующее заседание совета учредителей, также требуется предоставить доступ к данным, которые хранятся в московской антиопинговой лаборатории и допустить допинг- офицеров в закрытые города, чтобы те могли взять пробы у проживающих там атлетов. Более того, если все эти требования будут выполнены до наступления осени, РУСАДА может вернуть себе право самостоятельно проверять на допинг российских спортсменов.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.