Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29922135/
30 мая 2017, 19:57 | Олимпизм | Чемпионат.com

Лукашенко: Расходы НОК Беларуси должны быть сокращены на 25%

Президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный на пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси, призвал сократить расходы организации, а также проверить использование сотрудниками средств НОК.

Президент <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Лукашенко</span> переизбранный на пост главы Национального олимпийского комитета <span class=error>Беларуси</span> призвал сократить расходы организации а также проверить использование сотрудниками средств <span class=error>НОК</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я попрошу членов НОК согласиться с моим предложением. Здесь Леонид Васильевич (Анфимов, председатель комитета государственного контроля Беларуси. — Прим. «Чемпионата») присутствует. Я попрошу, возьмите на себя функции, проверьте отчёт ревизионной комиссии. Ещё раз посмотрите на доходы-расходы. Вместе с администрацией президента посмотрите, куда они тратили эти деньги, правильно ли. Нельзя на глазах у президента допускать таких вот общих докладов ревизионной комиссии. В конце концов, это огромные деньги. И надо посмотреть, кто куда в командировки ездил, можно ли было туда не ехать.

Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. Мы её заканчиваем по вертикали власти. В общем, 25% на этом этапе — сокращение расходов. Это суть оптимизации. Не только сокращение аппарата. Оптимизация должна касаться всех. Предлагаю сократить аппетиты на 25%. Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить расширенное заседание раз в квартал. Мы будем это контролировать существенно, — подчеркнул глава государства. — Надо помочь какой-то федерации — мы поможем, надо помочь какому-то спортсмену (попал в трудную ситуацию) — мы поможем, и даже бывшему. Это наша спортивная семья, и мы должны ее поддерживать, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Во время собрания Александра Лукашенко проинформировали, что на текущем и депозитном счетах НОК находится $ 85 тыс. и около $ 3 млн соответственно.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Фехтовальщица Великая вернет медали Рио из-за их потертости

Фехтовальщица Великая вернет медали Рио из-за их потертости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Олимпийская чемпионка по фехтованию 2016 года, а также серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Софья Великая рассчитывает заменить олимпийские награды, которые потеряли свой презентабельный вид.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото