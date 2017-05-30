Лукашенко: Расходы НОК Беларуси должны быть сокращены на 25%
Президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный на пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси, призвал сократить расходы организации, а также проверить использование сотрудниками средств НОК.
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«Я попрошу членов НОК согласиться с моим предложением. Здесь Леонид Васильевич (Анфимов, председатель комитета государственного контроля Беларуси. — Прим. «Чемпионата») присутствует. Я попрошу, возьмите на себя функции, проверьте отчёт ревизионной комиссии. Ещё раз посмотрите на
Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. Мы её заканчиваем по вертикали власти. В общем, 25% на этом этапе — сокращение расходов. Это суть оптимизации. Не только сокращение аппарата. Оптимизация должна касаться всех. Предлагаю сократить аппетиты на 25%. Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить расширенное заседание раз в квартал. Мы будем это контролировать существенно, — подчеркнул глава государства. — Надо помочь
Во время собрания Александра Лукашенко проинформировали, что на текущем и депозитном счетах НОК находится $ 85 тыс. и около $ 3 млн соответственно.
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