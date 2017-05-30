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30 мая 2017, 16:54 | Олимпизм | Интерфакс

Фехтовальщица Великая вернет медали Рио из-за их потертости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Олимпийская чемпионка по фехтованию 2016 года, а также серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Софья Великая рассчитывает заменить олимпийские награды, которые потеряли свой презентабельный вид.

Фехтовальщица Великая вернет медали Рио из-за их потертости - Фото Увеличить
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«Эти медали я много кому показывала, например, в школах, давала детям в руки, и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск. Но потом я услышала, что и у других спортсменов они начали облезать, портиться, даже у тех, кто ухаживал за ними должным образом и хранили их в сейфе. Я поняла, что они просто плохого качества. Международный олимпийский комитет предложил поменять их, и я непременно воспользуюсь этим», — заявила «Интерфаксу» Великая.

«Пока я их еще не отправила», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что ряд спортсменов намерены вернуть награды Олимпиады-2016 в Рио, так как они утратили презентабельный вид.
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