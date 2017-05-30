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30 мая 2017, 15:41 | Олимпизм | ТАСС

Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов назначен полномочным представителем РФ в Совете по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств — участников СНГ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

От обязанностей полпреда РФ в Совете был освобожден министр спорта Павел Колобков. Увеличить
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От обязанностей полпреда РФ в Совете был освобожден министр спорта Павел Колобков.

Косилов был назначен заместителем министра спорта России в марте 2017 года.
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Новости Олимпийских игр

Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета Федерации

Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета Федерации

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Министр спорта РФ Павел Колобков выступил перед членами комитета Совета Федерации по социальной политике с докладом по вопросу «О развитии массового спорта в Российской Федерации». Заседание комитета состоялось во вторник.
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