Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГ
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов назначен полномочным представителем РФ в Совете по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств — участников СНГ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
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От обязанностей полпреда РФ в Совете был освобожден министр спорта Павел Колобков.
Косилов был назначен заместителем министра спорта России в марте 2017 года.
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