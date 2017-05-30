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30 мая 2017, 12:28 | Олимпизм | ТАСС

Казиков: Вопрос акклиматизации станет основным при подготовке сборной России к ОИ-2020

ТОКИО, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Грамотная акклиматизация спортсменов сборной России станет важнейшим аспектом финальной части их подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков.

Представитель ОКР сообщил что уже сейчас ряд российских команд по разным видам спорта высказывает мнение о необходимости проведения <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборов непосредственно в Японии. Увеличить
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«Уже сегодня мы задумываемся о том, как проводить заключительный этап подготовки, — отметил он. — И мы уже сделали первый выезд на Дальний Восток, чтобы во Владивостоке, Хабаровске, на Камчатке провести тренировочные сборы и пройти часовую акклиматизацию». По словам Казикова, такой же подход будет использоваться и непосредственно перед токийской Олимпиадой, чтобы после соответствующей акклиматизации на Дальнем Востоке на заключительном этапе уже ехать в Японию.

Собеседник агентства сообщил, что уже сейчас ряд российских команд по разным видам спорта высказывает мнение о необходимости проведения учебно-тренировочных сборов непосредственно в Японии. «Мы хорошо помним Олимпиаду 1964 года в Токио, а затем в Саппоро в 1972 году, когда мы в общем-то промахнулись с акклиматизацией, и выступления на этих Играх были не самыми удачными, — отметил он. — С тех пор прошло много времени, наши тренеры и спортсмены научились моделировать процесс подготовки к соревнованиям с учетом временной акклиматизации». Казиков выразил уверенность в том, что для того, чтобы правильно выстроить процесс подготовки с учетом имеющегося опыта, время есть.

Представитель ОКР рассказал, что во вторник российская делегация смогла ознакомиться с ходом подготовки к Олимпиаде и работой оргкомитета «Токио-2020». «Хотел бы сказать, что японский оргкомитет сегодня практически полностью знает, что нужно делать для того, чтобы Игры прошли успешно», — отметил он. Казиков рассказал, что подготовка к Играм японской стороны идет по двум направлениям — строительство новых объектов и реконструкция тех, которые были построены к Олимпиаде 1964 года. «Масштабы строительства объектов серьезные, но я думаю, что все будет построено в срок», — добавил он.

Собеседник агентства также высоко оценил систему так называемых предолимпийских недель (тестовых турниров), подготовленную японцами. «За год до Игр будет первая волна, потом за полгода вторая и уже непосредственно в год проведения Игр на последнем этапе еще одна — спортсмены смогут опробовать объекты и то оборудование, которое будет использоваться непосредственно на Играх. Это очень важный для нас момент», — подчеркнул он.
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