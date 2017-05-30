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https://sport.mail.ru/news/olympics/29915536/
30 мая 2017, 12:08 | Олимпизм | БЕЛТА

Министр спорта назвал основные причины неудач белорусских атлетов на Олимпиаде в Рио

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Александр Шамко сегодня на Олимпийском собрании с участием Президента Беларуси, Президента НОК Александра Лукашенко назвал основные причины неудач белорусских атлетов на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент БЕЛТА.

«Недостаточный контроль тренировочного процесса и просчеты в подготовке ведущих спортсменов, отсутствие серьезной конкуренции в национальных командах по видам спорта не позволили более успешно выступить на Играх в Бразилии», — отметил руководитель спортивной отрасли.

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