Министр спорта назвал основные причины неудач белорусских атлетов на Олимпиаде в Рио
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Александр Шамко сегодня на Олимпийском собрании с участием Президента Беларуси, Президента НОК Александра Лукашенко назвал основные причины неудач белорусских атлетов на летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро, передает корреспондент БЕЛТА.
«Недостаточный контроль тренировочного процесса и просчеты в подготовке ведущих спортсменов, отсутствие серьезной конкуренции в национальных командах по видам спорта не позволили более успешно выступить на Играх в Бразилии», — отметил руководитель спортивной отрасли.
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