Министр спорта назвал основные причины неудач белорусских атлетов на Олимпиаде в Рио

«Недостаточный контроль тренировочного процесса и просчеты в подготовке ведущих спортсменов, отсутствие серьезной конкуренции в национальных командах по видам спорта не позволили более успешно выступить на Играх в Бразилии», — отметил руководитель спортивной отрасли.