В новом цикле расходы НОКа могут быть сокращены на 25 процентов
По итогам доклада председателя ревизионной комиссии Александр Лукашенко предложил сократить расходы НОКа — в рамках аналогичной оптимизации расходов в других отраслях.
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Предполагается сокращение на 25 процентов. В минувшем олимпийском цикле (с 2013-го по 2016 год) доходы НОКа составили 320 млрд. неденоминированных рублей, расходы — 262 млрд. рублей, а также 3 млн. долларов. Доходы НОКу за отчетный период приносили средства спонсоров и партнеров, собственная хозяйственная деятельность, проценты по депозитам и другие источники.
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