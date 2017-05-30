В новом цикле расходы НОКа могут быть сокращены на 25 процентов

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Предполагается сокращение на 25 процентов. В минувшем олимпийском цикле (с 2013-го по 2016 год) доходы НОКа составили 320 млрд. неденоминированных рублей, расходы — 262 млрд. рублей, а также 3 млн. долларов. Доходы НОКу за отчетный период приносили средства спонсоров и партнеров, собственная хозяйственная деятельность, проценты по депозитам и другие источники.